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22 червня 2026, 15:54

На Харківщині депутат під виглядом "евакуації" привласнив комунальне обладнання на 14,5 млн грн

22 червня 2026, 15:54
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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На Харківщині депутат-підприємець вирішив нажитися на майні громади та під приводом “евакуації” привласнив спецтехніку вартістю понад 14,5 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, директор будівельної фірми, який є депутатом Богодухівської районної ради VIII скликання, під час повномасштабного вторгнення РФ вирішив нажитися на майні громади та під приводом "евакуації" привласнив спецтехніку.

Його товариство з обмеженою відповідальністю виконувало реконструкцію очисних споруд у місті Валки за договором із комунальним підприємством. На виконання робіт фірмі перерахували понад 14,5 млн грн, за які було придбано та передано замовнику дороге обладнання - біодиски, насоси, дозувальні станції та шнекові ґрати, що зберігалися на території КП.

Після початку повномасштабного вторгнення підприємець під приводом загрози обстрілів ініціював "евакуацію" обладнання до західних регіонів. Сторони уклали договір відповідального зберігання, однак техніка була вивезена і розміщена на території домоволодіння його родички в Богодухівському районі.

Коли у 2024 році комунальне підприємство вимагало повернення майна, він заявив, що обладнання знищене внаслідок збройної агресії РФ.

У результаті громаді завдано збитків на понад 14,5 млн грн.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд 1 червня арештував мобільний телефон iPhone 16 Pro, який належить одному з фігурантів масштабної справи про можливі зловживання під час будівництва оборонних споруд.

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