На Харьковщине возле остановки на взрывчатке подорвались трое гражданских: один человек погиб
Трагический случай произошел 21 июня вблизи села Клинова-Новоселовка Богодуховского района
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Трое гражданских граждан шли по дороге неподалеку от остановки, где наткнулись на неизвестный взрывной предмет, который сдетонировал.
В результате взрыва один человек погиб, еще двое получили ранения.
Гражданам напоминают: территории, находившиеся под обстрелами или в зоне боевых действий, остаются смертельно опасными. Передвигайтесь только по проверенным маршрутам, не сходите на обочину и не прикасайтесь к подозрительным предметам.
При обнаружении опасной находки немедленно звоните по номерам 101, 102 или 112.
Напомним, вблизи Херсона три человека подорвались на вражеской мине. Они получили минно-взрывные травмы.