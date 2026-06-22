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На Харьковщине возле остановки на взрывчатке подорвались трое гражданских: один человек погиб
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22 июня 2026, 07:46

На Харьковщине возле остановки на взрывчатке подорвались трое гражданских: один человек погиб

22 июня 2026, 07:46
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Трагический случай произошел 21 июня вблизи села Клинова-Новоселовка Богодуховского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Трое гражданских граждан шли по дороге неподалеку от остановки, где наткнулись на неизвестный взрывной предмет, который сдетонировал.

В результате взрыва один человек погиб, еще двое получили ранения.

Гражданам напоминают: территории, находившиеся под обстрелами или в зоне боевых действий, остаются смертельно опасными. Передвигайтесь только по проверенным маршрутам, не сходите на обочину и не прикасайтесь к подозрительным предметам.

При обнаружении опасной находки немедленно звоните по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, вблизи Херсона три человека подорвались на вражеской мине. Они получили минно-взрывные травмы.

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