Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Трое гражданских граждан шли по дороге неподалеку от остановки, где наткнулись на неизвестный взрывной предмет, который сдетонировал.

В результате взрыва один человек погиб, еще двое получили ранения.

Гражданам напоминают: территории, находившиеся под обстрелами или в зоне боевых действий, остаются смертельно опасными. Передвигайтесь только по проверенным маршрутам, не сходите на обочину и не прикасайтесь к подозрительным предметам.

При обнаружении опасной находки немедленно звоните по номерам 101, 102 или 112.

Напомним, вблизи Херсона три человека подорвались на вражеской мине. Они получили минно-взрывные травмы.