Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Троє цивільних громадян йшли дорогою неподалік зупинки, де натрапили на невідомий вибуховий предмет, який здетонував.

Внаслідок вибуху одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Громадянам вкотре нагадують: території, які перебували під обстрілами або в зоні бойових дій, залишаються смертельно небезпечними. Пересувайтеся лише перевіреними маршрутами, не сходьте на узбіччя та не торкайтеся підозрілих предметів.

У разі виявлення небезпечної знахідки негайно телефонуйте за номерами 101, 102 або 112.

Нагадаємо, поблизу Херсона троє людей підірвалися на ворожій міні. Вони дістали мінно-вибухові травми.