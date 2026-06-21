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21 червня 2026, 18:54

У Харкові чоловік опинився за ґратами за знущання над співмешканкою

21 червня 2026, 18:54
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Фото: поліція Харківської області
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У Салтівському районі Харкова правоохоронці повідомили про підозру 65-річному чоловікові, який систематично вчиняв домашнє насильство щодо своєї співмешканки

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

За даними поліції, із заявами про протиправні дії чоловіка неодноразово зверталася 48-річна жінка. Слідство встановило, що підозрюваний регулярно застосовував до неї психологічне та фізичне насильство: ображав нецензурною лайкою, кричав, залякував, а також завдавав тілесних ушкоджень.

Правоохоронці неодноразово документували факти домашнього насильства та складали щодо чоловіка адміністративні протоколи за ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За рішеннями суду його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності.

Під час останнього конфлікту, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік знову побив співмешканку. Внаслідок нападу жінка отримала легкі тілесні ушкодження.

Правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ст. 126-1 Кримінального кодексу України (домашнє насильство).

Наразі триває досудове розслідування. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання до двох років позбавлення волі.

Наагадаємо,що директора ресторану "Turkuaz", який побив пенсіонерку в центрі Одеси, позбавили права на постійне проживання в Україні. Відповідне рішення ухвалила Державна міграційна служба.

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