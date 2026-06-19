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19 червня 2026, 18:23

Серійна крадійка "засвітилася" під час домашнього конфлікту у Харкові

19 червня 2026, 18:23
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Фото: поліція Харківської області
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Поліцейські Харкова затримали жінку, яка перебувала в розшуку за вчинення майнового злочину. Протягом останніх років жінка неодноразово вчиняла крадіжки. Серед предметів посягання були мобільні телефони, продукти харчування та інші речі побутового вжитку

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

До Харківського районного управління поліції звернулася 36-річна жінка, яка повідомила про конфлікт із чоловіком та завдання їй тілесних ушкоджень.

Під час реагування на повідомлення про домашнє насильство працівники сектору протидії домашньому насильству встановили, що заявниця перебувала у державному розшуку за крадіжки.

Відповідно до ухвали Солом’янського районного суду міста Києва від березня 2026 року її було оголошено в розшук та надано дозвіл на затримання з метою приводу до суду для розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські затримали розшукувану відповідно до вимог чинного законодавства.

Після оформлення необхідних процесуальних документів затриману передано працівникам Солом’янського управління поліції міста Києва для подальшого виконання ухвали суду та проведення необхідних процесуальних дій.

Нагадаємо, що на Харківщині зловмисник, зловживаючи довірою знайомого, заволодів його мобільним телефоном.

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