12:36  16 червня
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан вперше стала мамою
12:23  16 червня
На Чернігівщині автомобіль влетів у стовп: на місці загинула пасажирка
08:39  16 червня
"Для мене це честь": Усик розповів про особисту розмову з Трампом
UA | RU
UA | RU
16 червня 2026, 20:50

Підлітки влаштували п’яний дебош у харківському парку: поліція склала протоколи

16 червня 2026, 20:50
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Харківської області
Читайте также
на русском языке

У Харкові 16 червня компанія осіб, серед яких були неповнолітні, в публічному місці розпивала алкогольні напої та зухвало поводилася. Усіх учасників притягнули до відповідальності

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Як повідомили у поліції, на зауваження працівників охорони парку правопорушники не реагували, у зв’язку з чим охороною було викликано поліцію.

Поліцейські встановили осіб, причетних до правопорушення. Ними виявилися двоє хлопців 16 та 19 років.

Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з молодиками.

Також склали адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП - відносно батьків неповнолітніх, а також щодо порушників - за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 180 (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння батьками, особами, що їх замінюють, або іншими особами)КУпАП.

Нагадаємо, що раніше поліцейські затримали 19-річного хлопця, який вчинив хуліганство в супермаркеті у Дніпровському районі столиці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харків парк хуліганство
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
На Херсонщині російські дрони атакували маршрутку та вбили двох цивільних
16 червня 2026, 22:54
Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, є загиблі та поранені
16 червня 2026, 22:21
Чотири доби пекла: на Житомирщині рятувальники загасили масштабну лісову пожежу
16 червня 2026, 21:59
На Хмельниччині розбився Су-24М: льотчики загинули
16 червня 2026, 21:40
Росіяни полюють на цивільних: у Нікополі внаслідок атак дронів є загиблі та поранені
16 червня 2026, 21:30
Ніж у спину: у Кривому Розі поліція затримала чоловіка за напад на господаря квартири
16 червня 2026, 20:59
Ще 15 років за ґратами: суд виніс третій вирок гауляйтеру Херсонщини Сальдо за крадіжку зерна
16 червня 2026, 20:40
Прикордонники влаштували рейд посадками росіян
16 червня 2026, 20:15
Теракт за 10 тисяч доларів: у Києві засудили виконавця замаху на військового
16 червня 2026, 19:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Валерій Пекар
Всі блоги »