Підлітки влаштували п’яний дебош у харківському парку: поліція склала протоколи

Фото: поліція Харківської області

У Харкові 16 червня компанія осіб, серед яких були неповнолітні, в публічному місці розпивала алкогольні напої та зухвало поводилася. Усіх учасників притягнули до відповідальності

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Як повідомили у поліції, на зауваження працівників охорони парку правопорушники не реагували, у зв’язку з чим охороною було викликано поліцію.

Поліцейські встановили осіб, причетних до правопорушення. Ними виявилися двоє хлопців 16 та 19 років.

Працівники ювенальної превенції провели профілактичну бесіду з молодиками.

Також склали адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП - відносно батьків неповнолітніх, а також щодо порушників - за ст. 173 (дрібне хуліганство), ст. 180 (доведення неповнолітнього до стану сп’яніння батьками, особами, що їх замінюють, або іншими особами)КУпАП.

Нагадаємо, що раніше поліцейські затримали 19-річного хлопця, який вчинив хуліганство в супермаркеті у Дніпровському районі столиці.