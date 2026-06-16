Наехал на взрывчатку: в Харьковской области в Золочевской общине авто взлетело в воздух

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В Харьковской области 16 июня взорвался автомобиль. В результате взрыва транспортное средство полностью уничтожено. Водитель автомобиля травмирован

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Событие произошло 16 июня на автодороге в Золочевской общине.

Предварительно установлено, что автомобиль ВАЗ совершил наезд на взрывоопасный предмет, в результате чего произошел взрыв.

Транспортное средство уничтожено. 60-летний мужчина получил телесные повреждения. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила минной безопасности.

Напомним, что правоохранители задержали двух молодых людей, причастных к теракту в Соборном районе Днепра .