Наїхав на вибухівку: на Харківщині в Золочівській громаді авто злетіло в повітря
На Харківщині 16 червня вибухнув автомобіль. Унаслідок вибуху транспортний засіб повністю знищений. Водій автомобіля травмований
Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.
Подія сталася 16 червня на автодорозі у Золочівській громаді.
Попередньо встановлено, що автомобіль ВАЗ здійснив наїзд на вибухонебезпечний предмет, унаслідок чого стався вибух.
Транспортний засіб знищений. 60-річний чоловік отримав тілесні ушкодження. Постраждалого доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.
Правоохоронці закликають громадян бути обережними та дотримуватися правил мінної безпеки.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали двох молодиків, причетних до теракту в Соборному районі Дніпра.
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