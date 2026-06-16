Наїхав на вибухівку: на Харківщині в Золочівській громаді авто злетіло в повітря

01 червня 2026

Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України

Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...