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11 июня 2026, 18:26

В Днепре полицейские "на горячем" задержали злоумышленников с похищенным сейфом

11 июня 2026, 18:26
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре оперативники разоблачили и задержали группу лиц, специализировавшихся на воровстве из частных домовладений. Злоумышленники надеялись быстро исчезнуть с награбленным, однако были перехвачены правоохранителями во время бегства

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Авто с подозреваемыми и похищенным полицейские остановили во время бегства с места совершения преступления.


Сотрудники криминальной полиции совместно со следователями разоблачили группу лиц, причастных к совершению имущественного преступления на территории города Днепра.

10 июня фигуранты на автомобиле прибыли в частное домовладение, отжали окно и проникли в дом. Оттуда они угнали сейф с денежными средствами и музыкальную колонку.

Полицейские оперативно установили маршрут передвижения злоумышленников и задержали их вместе с похищенным по улице Набережная Заводская. 36 и 37-летних мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.

Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса.

Напомним, что суд в Днепре вынес приговор 25-летнему местному жителю, совершившему кражу в одном из учебных заведений города. За совершенное преступление мужчина проведет в местах лишения свободы в ближайшие 5 лет.

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