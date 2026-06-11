В Днепре полицейские "на горячем" задержали злоумышленников с похищенным сейфом
В Днепре оперативники разоблачили и задержали группу лиц, специализировавшихся на воровстве из частных домовладений. Злоумышленники надеялись быстро исчезнуть с награбленным, однако были перехвачены правоохранителями во время бегства
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .
Авто с подозреваемыми и похищенным полицейские остановили во время бегства с места совершения преступления.
Сотрудники криминальной полиции совместно со следователями разоблачили группу лиц, причастных к совершению имущественного преступления на территории города Днепра.
10 июня фигуранты на автомобиле прибыли в частное домовладение, отжали окно и проникли в дом. Оттуда они угнали сейф с денежными средствами и музыкальную колонку.
Полицейские оперативно установили маршрут передвижения злоумышленников и задержали их вместе с похищенным по улице Набережная Заводская. 36 и 37-летних мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК РФ.
Следователи сообщили фигурантам о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса.
Напомним, что суд в Днепре вынес приговор 25-летнему местному жителю, совершившему кражу в одном из учебных заведений города. За совершенное преступление мужчина проведет в местах лишения свободы в ближайшие 5 лет.