На Харківщині поліція викрила шахрая, який привласнив чужий телефон

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині зловмисник, зловживаючи довірою знайомого, заволодів його мобільним телефоном.

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, скориставшись довірливими стосунками зі знайомим, шахрайським шляхом заволодів його мобільним телефоном, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди.

У результаті проведення необхідних слідчих дій правоохоронці зібрали достатньо доказів причетності фігуранта до вчинення кримінального правопорушення.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190(шахрайство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, що у Дніпрі оперативники викрили та затримали групу осіб, які спеціалізувалися на крадіжках із приватних домоволодінь. Зловмисники сподівалися швидко зникнути з награбованим, проте були перехоплені правоохоронцями під час втечі.