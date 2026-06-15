В Харьковской области разоблачили начальника военного КПП, который организовал "бизнес" на фиктивных браках

Фото: Офис Генерального прокурора

При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры сообщено о подозрении начальнику контрольно-технического пункта одной из воинских частей Харьковщины и его сообщнику по фактам незаконной переправки военнообязанной через государственную границу Украины и торговли людьми

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

По данным следствия, в мае 2026 года подозреваемые организовали схему выезда за границу мужчины призывного возраста, не имевшего законных оснований покидать территорию Украины во время военного положения.

Для реализации замысла они использовали 27-летнюю женщину с инвалидностью ІІ группы, которая находилась в уязвимом положении и зависела от одного из сообщников. Мужчина, знакомый с потерпевшей более 10 лет, по версии следствия, воспользовался его доверием и сложными жизненными обстоятельствами, чтобы склонить к фиктивному браку с незнакомым мужем.

После регистрации брака мужчина должен использовать статус мужчины лица с инвалидностью как формальное основание для выезда за пределы Украины. За свои услуги подозреваемые требовали 10 тысяч долларов США.

27 мая 2026 под контролем правоохранителей в отделе ДРАЦС Харьковской области был зарегистрирован брак с признаками фиктивности. В тот же день задокументировано получение части оговоренной суммы – 5 тыс. долларов США.

После передачи средств военнослужащего и его подельника задержали. В ходе обысков изъяты деньги, мобильные телефоны и документы потерпевшей.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога. Также наложен арест на их имущество. Проверяется причастность подозреваемых к другим фактам незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины.

Напомним, что правоохранители разоблачили легализацию иностранцев в Харьковской области . Делали это из-за фейковых браков.