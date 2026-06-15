На Харківщині викрили начальника військового КПП, який організував "бізнес" на фіктивних шлюбах

Фото: Офіс Генерального прокурора

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури повідомлено про підозру начальнику контрольно-технічного пункту однієї з військових частин Харківщини та його спільнику за фактами незаконного переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України та торгівлі людьми

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у травні 2026 року підозрювані організували схему виїзду за кордон чоловіка призовного віку, який не мав законних підстав залишати територію України під час воєнного стану.

Для реалізації задуму вони використали 27-річну жінку з інвалідністю ІІ групи, яка перебувала у вразливому становищі та залежала від одного зі спільників. Чоловік, знайомий із потерпілою понад 10 років, за версією слідства, скористався її довірою та складними життєвими обставинами, аби схилити до фіктивного шлюбу з незнайомим їй чоловіком.

Після реєстрації шлюбу чоловік мав використати статус чоловіка особи з інвалідністю як формальну підставу для виїзду за межі України. За свої послуги підозрювані вимагали 10 тис. доларів США.

27 травня 2026 року під контролем правоохоронців у відділі ДРАЦС Харківської області було зареєстровано шлюб з ознаками фіктивності. Того ж дня задокументовано отримання частини обумовленої суми - 5 тис. доларів США.

Після передачі коштів військовослужбовця та його спільника затримали. Під час обшуків вилучено гроші, мобільні телефони та документи потерпілої.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Також накладено арешт на їхнє майно. Перевіряється причетність підозрюваних до інших фактів незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили легалізації іноземців у Харківській області. Робили це через фейкові шлюби.