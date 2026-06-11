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11 июня 2026, 17:59

На Харьковщине задержали мужчину, совершившего сексуальное насилие в отношении 5-летней девочки

11 июня 2026, 17:59
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харьковской области полицейские задержали 30-летнего жителя Люботинского общества, которого подозревают в совершении тяжкого преступления против половой неприкосновенности малолетнего ребенка

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

6 июня в одном из населенных пунктов Люботинской общины злоумышленник под предлогом игры отвел двух малолетних девушек в возрасте 5 и 6 лет в заброшенное здание неподалеку от места проживания одной из них. Там он совершил в отношении 5-летнего ребенка насильственные действия сексуального характера.

После возвращения домой ребенок рассказал о случившемся своей матери, которая немедленно обратилась в полицию.

Сотрудники полиции разоблачили в совершении преступления 30-летнего местного жителя.

Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины и сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 153 (сексуальное насилие) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, что суд вынес приговор Одессу за изнасилование ребенка. Он проведет за решеткой 11 лет.

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