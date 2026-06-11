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11 червня 2026, 17:59

На Харківщині затримали чоловіка, який вчинив сексуальне насильство щодо 5-річної дівчинки

11 червня 2026, 17:59
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Фото: поліція Харківської області
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На Харківщині поліцейські затримали 30-річного мешканця Люботинської громади, якого підозрюють у вчиненні тяжкого злочину проти статевої недоторканості малолітньої дитини

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

6 червня в одному із населених пунктів Люботинської громади зловмисник під приводом гри відвів двох малолітніх дівчат віком 5 та 6 років до покинутої будівлі неподалік від місця мешкання однієї з них. Там він вчинив щодо 5-річної дитини насильницькі дії сексуального характеру.

Після повернення додому дитина розповіла про те, що сталося, своїй матері, яка негайно звернулася до поліції.

Працівники поліції викрили у скоєнні злочину 30-річного місцевого мешканця.

Зловмисника затримали у порядку статті 208 КПК України та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що суд виніс вирок мешканцю Одеси за зґвалтування дитини. Він проведе за ґратами 11 років.

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