Смертельное ДТП в Киеве: водителю Mercedes грозит до 10 лет тюрьмы

Фото: Прокуратура Украины

В Киеве сообщено о подозрении 49-летнему водителю, который в Соломенском районе спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с четырьмя погибшими и несколькими пострадавшими

Об этом соинформирует Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, 5 июня около 17:00 водитель автомобиля Mercedes-Benz двигался по Чоколовскому бульвару с превышением скорости. На закругленном участке дороги он выехал за пределы проезжей части и въехал в подземный переход, где находились пешеходы.

В результате ДТП погибли четыре человека – двое участковых офицеров полиции, женщина и 12-летний мальчик. Еще три человека получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Сам водитель получил травмы, не угрожающие его жизни. Пока он задержан и находится под охраной в медицинском учреждении.

По предварительным данным, на момент аварии водитель был трезв.

Мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК Украины. Кроме того, прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залогу.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права водить транспортные средства до трех лет.

По данным СМИ, за рулем Mercedes-Benz в момент аварии находился Павел Плешивцев, управляющий религиозной общиной евангельских христиан-баптистов "Церковь села Подстепное".

Напомним, по данным Патрульной полиции, за автомобилем Mercedes-Benz C300 зафиксировано 39 нарушений ПДД. Кроме того, в марте 2026 этот автомобиль уже был участником ДТП без пострадавших.