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08 червня 2026, 08:51

Харків і 13 населених пунктів під вогнем: є постраждалі та руйнування

08 червня 2026, 08:51
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російських ударів зазнали місто Харків і 13 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, між селом Чорноглазівка і селом Калинове Золочівської громади поранення отримав 49-річний чоловік.

У селі Вишневе Старосалтівської громади 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. В Олександрівці Шевченківської громади травмовано 52-річну жінку. У селищі Борова постраждали 63-річний чоловік і 68-річна жінка.

Також внаслідок вибуху невідомого пристрою в селі Чистоводівка Куньєвської громади поранення отримав 30-річний чоловік. Окремо медики надали допомогу 74-річному чоловіку, який раніше постраждав під час обстрілу в селі Рясне Золочівської громади.

Окупанти атакували Київський і Холодногірський райони Харкова, застосовуючи різні види озброєння: 2 КАБ, 10 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА "Ланцет", 5 БпЛА "Молнія", 9 FPV-дронів та 31 БпЛА невстановленого типу.

Унаслідок ударів пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури. У Харкові зруйновано та пошкоджено складські приміщення, залізничну інфраструктуру та нежитлову будівлю.

У Богодухівському районі пошкоджено ангар, автомобіль у Богодухові, приватний будинок у селі Івано-Шийчине, автомобіль у селищі Золочів та трактор у Чорноглазівці.

У Куп'янському районі зафіксовано пошкодження багатоквартирного будинку у Великому Бурлуку, двох приватних будинків, електромереж, гаража та автомобіля в селі Мирне, а також житлових будинків у Борівському та Олександрівці.

В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль у селі Архангелівка та фермерське господарство в Сухому Яру.

У Харківському районі зазнали руйнувань приватний будинок у Козачій Лопані, теплиця в Дергачах і автомобіль у селі Лісне.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок у селищі Білий Колодязь.

Нагадаємо, внаслідок удару російського безпілотника вночі 8 червня у Харкові частково знищений хаб "Укрпошти". За інформацією ДСНС, одне з влучань БпЛА сталося у складську будівлю поштового відділення у Холодногірському районі Харкова. Зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 кв.м.

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