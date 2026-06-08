Фото: ГВА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

Известно о трех пострадавших людях, которые в момент атаки ожидали транспорт на остановке.

В результате атаки осколочные ранения получили две женщины 64 и 65 лет, а также 55-летний водитель маршрутки. Всех раненых госпитализировали. Состояние одной из пострадавших женщин (1961 г.р.) медики оценивают как тяжелое – она получила множественные осколочные травмы.

Взрывной волной и обломками поврежден транспорт, остановочный комплекс и диспетчерский пункт.

На месте работают правоохранительные органы, экстренные и коммунальные службы.

Напомним, утром 8 июня российские войска попали несколькими беспилотниками по Конотопу в Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие.