Россияне ударили по остановке в Одессе, когда люди ждали транспорта: одна женщина в тяжелом состоянии
Утром 8 июня российские военные атаковали Одессу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.
Известно о трех пострадавших людях, которые в момент атаки ожидали транспорт на остановке.
В результате атаки осколочные ранения получили две женщины 64 и 65 лет, а также 55-летний водитель маршрутки. Всех раненых госпитализировали. Состояние одной из пострадавших женщин (1961 г.р.) медики оценивают как тяжелое – она получила множественные осколочные травмы.
Взрывной волной и обломками поврежден транспорт, остановочный комплекс и диспетчерский пункт.
На месте работают правоохранительные органы, экстренные и коммунальные службы.
Напомним, утром 8 июня российские войска попали несколькими беспилотниками по Конотопу в Сумской области. В результате атаки есть пострадавшие.