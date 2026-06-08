Фото: ОВА

Ночью 8 июня русская армия 40 раз атаковала Днепропетровскую область, используя артиллерию и беспилотники. В результате ударов ранены четыре человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Из-за обстрелов вспыхнули пожары, повреждены частные дома, гараж, автомобиль и хозяйственная постройка. Пострадали четыре человека: 70-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, еще двое мужчин 47 и 62 лет и 90-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине враг атаковал Шахтерскую, Дубовиковскую, Петропавловскую, Зайцевскую и Николаевскую громады. Повреждены инфраструктура, многоэтажки и частные дома, хозяйственная постройка, автомобили.

В Днепре повреждения получили транспортная инфраструктура, кафе и частный дом.

В Павлограде повреждены автомобили и офисное здание.

Напомним, ночью 8 июня в Холодногорском районе Харькова зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий российских беспилотников.