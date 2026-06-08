09:13  08 июня
Столкновение авто в Киеве: одна женщина погибла, еще одна травмирована
08:22  08 июня
На Хмельнитчине пьяный водитель с тремя детьми в авто влетел в остановку
07:43  08 июня
Утренняя атака дронами на Конотоп: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
08 июня 2026, 07:56

Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые

08 июня 2026, 07:56
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью 8 июня русская армия 40 раз атаковала Днепропетровскую область, используя артиллерию и беспилотники. В результате ударов ранены четыре человека

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине под ударом оказались Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Из-за обстрелов вспыхнули пожары, повреждены частные дома, гараж, автомобиль и хозяйственная постройка. Пострадали четыре человека: 70-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, еще двое мужчин 47 и 62 лет и 90-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.

На Синельниковщине враг атаковал Шахтерскую, Дубовиковскую, Петропавловскую, Зайцевскую и Николаевскую громады. Повреждены инфраструктура, многоэтажки и частные дома, хозяйственная постройка, автомобили.

В Днепре повреждения получили транспортная инфраструктура, кафе и частный дом.

В Павлограде повреждены автомобили и офисное здание.

Напомним, ночью 8 июня в Холодногорском районе Харькова зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий российских беспилотников.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Днепропетровская область война обстрелы последствия повреждения пострадавшие
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
100 тысяч долларов за убийство: в Украине сорвали покушение на представителя ГУР
08 июня 2026, 09:59
Смертельное ДТП на Волыни: отбойник насквозь проткнул авто, за рулем была 16-летняя девушка
08 июня 2026, 09:57
В Конотопе в результате атаки дронов РФ погибла пожилая женщина
08 июня 2026, 09:52
Обстрелы Черниговской области: повреждены агрофирмы и дома, есть пострадавшие
08 июня 2026, 09:45
Смерти в ТЦК и СП: Лубинец заявил о по меньшей мере 4 случаях
08 июня 2026, 09:37
Последствия ударов по Сумщине: повреждены дома и энергообъекты, 10 раненых
08 июня 2026, 09:26
Столкновение авто в Киеве: одна женщина погибла, еще одна травмирована
08 июня 2026, 09:13
РФ ночью запустила по Украине 155 беспилотников: есть попадания на 17 локациях
08 июня 2026, 08:58
Харьков и 13 населенных пунктов под огнем: есть пострадавшие и разрушения
08 июня 2026, 08:51
Враг ударил по энергетической инфраструктуре на юге Одесской области
08 июня 2026, 08:47
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Все блоги »