Враг атаковал четыре района Днепропетровщины: повреждены дома и инфраструктура, есть раненые
Ночью 8 июня русская армия 40 раз атаковала Днепропетровскую область, используя артиллерию и беспилотники. В результате ударов ранены четыре человека
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
На Никопольщине под ударом оказались Никополь, Красногригорьевская, Марганецкая и Покровская громады. Из-за обстрелов вспыхнули пожары, повреждены частные дома, гараж, автомобиль и хозяйственная постройка. Пострадали четыре человека: 70-летняя женщина была госпитализирована в тяжелом состоянии, еще двое мужчин 47 и 62 лет и 90-летняя женщина будут лечиться амбулаторно.
На Синельниковщине враг атаковал Шахтерскую, Дубовиковскую, Петропавловскую, Зайцевскую и Николаевскую громады. Повреждены инфраструктура, многоэтажки и частные дома, хозяйственная постройка, автомобили.
В Днепре повреждения получили транспортная инфраструктура, кафе и частный дом.
В Павлограде повреждены автомобили и офисное здание.
Напомним, ночью 8 июня в Холодногорском районе Харькова зафиксировали по меньшей мере шесть попаданий российских беспилотников.