Россияне атаковали пищевое предприятие в Киевской области: погиб человек, есть раненые
В ночь на 5 июня враг атаковал беспилотниками предприятие в Броварском районе Киевщины
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника и ГСЧС.
Под удар попало гражданское предприятие пищевой промышленности. Погиб один человек, еще четверо получили травмы.
На территории объекта продолжается пожар в административном здании, часть конструкций разрушена. По оперативным данным, в здании могут находиться люди. Спасатели уже деблокировали двух работников предприятия.
На месте работают экстренные службы. Поисково-спасательные работы и ликвидация пожара продолжаются.
Напомним, в ночь на 5 июня российские военные снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждена критическая инфраструктура, разрушен дом.