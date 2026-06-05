Иллюстративное фото: armyinform

В ночь на 5 июня враг атаковал беспилотниками предприятие в Броварском районе Киевщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Киевской ОВА Николая Калашника и ГСЧС.

Под удар попало гражданское предприятие пищевой промышленности. Погиб один человек, еще четверо получили травмы.

На территории объекта продолжается пожар в административном здании, часть конструкций разрушена. По оперативным данным, в здании могут находиться люди. Спасатели уже деблокировали двух работников предприятия.

На месте работают экстренные службы. Поисково-спасательные работы и ликвидация пожара продолжаются.

Напомним, в ночь на 5 июня российские военные снова атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждена критическая инфраструктура, разрушен дом.