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06 червня 2026, 14:59

На Харківщині дрон атакував вантажівку Салтівського м'ясокомбінату: водій у лікарні

06 червня 2026, 14:59
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Фото: Facebook/Салтівський м'ясокомбінат
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На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу постраждала вантажівка Салтівського м'ясокомбінату. Водій транспортного засобу отримав поранення, його госпіталізували

Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства у Facebook, передає RegioNews.

У компанії зазначили, що останнім часом значно зросла інтенсивність обстрілів автодороги Харків – Охтирка – Суми та прилеглих територій.

За інформацією підприємства, вже постраждали десятки вантажних автомобілів, які здійснювали доставку продукції.

Серед пошкодженого транспорту – три вантажівки Салтівського м’ясокомбінату. Один із транспортних засобів зазнав удару безпілотника, тип якого наразі встановлюється. Внаслідок атаки автомобіль отримав серйозні пошкодження, а водій дістав поранення.

Попри небезпеку, підприємство продовжує роботу та забезпечує постачання продукції. У компанії наголошують, що працюють над пошуком альтернативних маршрутів доставки до Сум, аби мінімізувати ризики для працівників та зберегти стабільність постачань.

На підприємстві подякували співробітникам за витримку, професіоналізм і відданість своїй справі в умовах війни.

Нагадаємо, в ніч на 5 червня ворог атакував безпілотниками цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини. Йдеться про завод "Яготинське для дітей", загинули четверо людей.

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