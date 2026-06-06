На Харківщині дрон атакував вантажівку Салтівського м'ясокомбінату: водій у лікарні

Фото: Facebook/Салтівський м'ясокомбінат

На Харківщині внаслідок ворожого обстрілу постраждала вантажівка Салтівського м'ясокомбінату. Водій транспортного засобу отримав поранення, його госпіталізували

Про це повідомили на офіційній сторінці підприємства у Facebook, передає RegioNews.

У компанії зазначили, що останнім часом значно зросла інтенсивність обстрілів автодороги Харків – Охтирка – Суми та прилеглих територій.

За інформацією підприємства, вже постраждали десятки вантажних автомобілів, які здійснювали доставку продукції.

Серед пошкодженого транспорту – три вантажівки Салтівського м’ясокомбінату. Один із транспортних засобів зазнав удару безпілотника, тип якого наразі встановлюється. Внаслідок атаки автомобіль отримав серйозні пошкодження, а водій дістав поранення.

Попри небезпеку, підприємство продовжує роботу та забезпечує постачання продукції. У компанії наголошують, що працюють над пошуком альтернативних маршрутів доставки до Сум, аби мінімізувати ризики для працівників та зберегти стабільність постачань.

На підприємстві подякували співробітникам за витримку, професіоналізм і відданість своїй справі в умовах війни.

Нагадаємо, в ніч на 5 червня ворог атакував безпілотниками цивільне підприємство харчової промисловості у Броварському районі Київщини. Йдеться про завод "Яготинське для дітей", загинули четверо людей.