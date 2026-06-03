В Харькове разоблачили сеть сбыта контрафактных электронных сигарет на миллион гривен
В Харьковской области правоохранители прекратили деятельность группы лиц, организовавших масштабную продажу контрафактных электронных сигарет, табака и сопутствующих товаров
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .
Во время обысков правоохранители изъяли около 6 тысяч единиц незаконной подакцизной продукции, оборудования, черновой бухгалтерии и денежных средств. Примерная стоимость контрафактного товара составляет около миллиона гривен.
Правоохранители установили, что два фигуранта наладили схему приобретения, хранения и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров без марок акцизного налога. Реализация продукции осуществлялась через торговые павильоны в разных районах города.
На основании постановлений Киевского районного суда Харькова полицейские провели пять санкционированных обысков в местах продажи контрафактной продукции.
В результате следственных действий изъято:
- около 600 электронных сигарет;
- около 2 тысяч бутылок жидкостей для электронных сигарет;
- более 660 бутылок глицерина;
- свыше 660 бутылок никотина;
- около 200 сменных картриджей;
- почти 1200 упаковок табака для кальяна;
- черновые записи по учету товара;
- денежные средства;
- мобильных телефонов фигуранты.
Общая стоимость изъятой продукции составляет около одного миллиона гривен.
По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам сообщено о подозрении. Продолжаются дальнейшие следственные действия.
Напомним, что в Киевской области правоохранители прекратили незаконную продажу табачных изделий через интернет. В ходе двух обысков на территории Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли 14 ящиков сигарет без марок акцизного налога.