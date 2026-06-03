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03 июня 2026, 15:56

В Харькове разоблачили сеть сбыта контрафактных электронных сигарет на миллион гривен

03 июня 2026, 15:56
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харьковской области правоохранители прекратили деятельность группы лиц, организовавших масштабную продажу контрафактных электронных сигарет, табака и сопутствующих товаров

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Во время обысков правоохранители изъяли около 6 тысяч единиц незаконной подакцизной продукции, оборудования, черновой бухгалтерии и денежных средств. Примерная стоимость контрафактного товара составляет около миллиона гривен.

Правоохранители установили, что два фигуранта наладили схему приобретения, хранения и сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров без марок акцизного налога. Реализация продукции осуществлялась через торговые павильоны в разных районах города.

На основании постановлений Киевского районного суда Харькова полицейские провели пять санкционированных обысков в местах продажи контрафактной продукции.

В результате следственных действий изъято:

  • около 600 электронных сигарет;
  • около 2 тысяч бутылок жидкостей для электронных сигарет;
  • более 660 бутылок глицерина;
  • свыше 660 бутылок никотина;
  • около 200 сменных картриджей;
  • почти 1200 упаковок табака для кальяна;
  • черновые записи по учету товара;
  • денежные средства;
  • мобильных телефонов фигуранты.

Общая стоимость изъятой продукции составляет около одного миллиона гривен.

По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 и ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам сообщено о подозрении. Продолжаются дальнейшие следственные действия.

Напомним, что в Киевской области правоохранители прекратили незаконную продажу табачных изделий через интернет. В ходе двух обысков на территории Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли 14 ящиков сигарет без марок акцизного налога.

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