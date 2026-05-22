Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

В ходе двух обысков на территории Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли 14 ящиков сигарет без марок акцизного налога. Также изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, посредством которых администрировали Telegram-канал для продажи этой продукции.

Общая стоимость изъятого составляет более 2 миллионов гривен.

В отношении фигурантов дела ведутся следственные действия.

Напомним, в Полтаве приостановили деятельность 14 торговых павильонов, где продавали электронные сигареты и жидкости в их сомнительное происхождение без разрешительных документов. Правоохранители изъяли товар на 5 млн грн.