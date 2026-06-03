У Харкові викрили мережу збуту контрафактних електронних сигарет на мільйон гривень

Фото: поліція Харківської області

На Харківщині правоохоронці припинили діяльність групи осіб, які організували масштабний продаж контрафактних електронних сигарет, тютюну та супутніх товарів

Про це повідомляє поліціяХарківської обаласті, передає RegioNews .

Під час обшуків правоохоронці вилучили майже 6 тисяч одиниць незаконної підакцизної продукції, обладнання, чорнову бухгалтерію та грошові кошти. Орієнтовна вартість контрафактного товару становить близько мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що двоє фігурантів налагодили схему придбання, зберігання та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів без марок акцизного податку. Реалізація продукції здійснювалася через торговельні павільйони у різних районах міста.

На підставі ухвал Київського районного суду міста Харкова поліцейські провели п’ять санкціонованих обшуків у місцях продажу контрафактної продукції.

У результаті слідчих дій вилучено:

майже 600 електронних сигарет;

близько 2 тисяч пляшок рідин для електронних сигарет;

понад 660 пляшок гліцерину;

понад 660 пляшок нікотину;

близько 200 змінних картриджів;

майже 1200 упаковок тютюну для кальяну;

чорнові записи щодо обліку товару;

грошові кошти;

мобільні телефони фігурантів.

Загальна вартість вилученої продукції становить близько одного мільйона гривень.

За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Фігурантам повідомлено про підозру. Тривають подальші слідчі дії.

Нагадаємо, що на Київщині правоохоронці припинили незаконний продаж тютюнових виробів через інтернет. Під час двох обшуків на території Київської області правоохоронці виявили та вилучили 14 ящиків сигарет без марок акцизного податку.