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Россияне атаковали гражданское авто на Харьковщине: есть раненые
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02 июня 2026, 21:33

Россияне атаковали гражданское авто на Харьковщине: есть раненые

02 июня 2026, 21:33
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Фото: полиция Харьковской области
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Сегодня, 2 июня, российские войска на Харьковщине атаковали гражданский автомобиль с помощью беспилотника

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Российские войска нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по гражданскому автомобилю на автодороге Киев – Харьков – Довжанский в Чугуевском районе.

В результате попадания поврежден автомобиль Skoda Octavia. По предварительной информации, двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения средней степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в областное медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и другие профильные службы. Стражи порядка документируют последствия очередного военного преступления российской федерации.

По факту военного преступления возбуждено уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что российские войска атаковали Чугуев в Харьковской области ударным беспилотником. В результате обстрела вспыхнул пожар в складском здании.

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