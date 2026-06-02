Росіяни атакували цивільне авто на Харківщині: є поранені
Сьогодні, 2 червня, російські війська на Харківщині, атакували цивільний автомобіль за допомогою безпілотника
Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.
Російські війська завдали удару безпілотним літальним апаратом по цивільному автомобілю на автодорозі Київ – Харків – Довжанський у Чугуївському районі.
Внаслідок влучання пошкоджено автомобіль Skoda Octavia. За попередньою інформацією, двоє чоловіків отримали акубаротравми та уламкові поранення середнього ступеня тяжкості.
Постраждалих госпіталізовано до обласного медичного закладу для надання необхідної допомоги.
На місці події працюють слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину російської федерації.
За фактом воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що російські війська атакували Чугуїв на Харківщині ударним безпілотником. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у складській будівлі.