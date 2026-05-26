На Харьковщине в результате обстрелов погибли 3 человека, 33 пострадали

Фото: Харьковская ОВА

В течение прошедших суток российским ударам подверглись город Харьков и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 33 – пострадали

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в городе Дергачи погибли два человека, ранения получили 20 мужчин и 4 женщины.

В поселке Белый Колодец Волчанской общины погиб 63-летний мужчина. В поселке Золочев пострадали женщины 73 и 39 лет.

В селе Новая Казачья Дергачевской общины ранены мужчины 44 и 32 лет.

В селе Клугино-Башкировка Чугуевской общины пострадал 54-летний мужчина.

В селе Андреевка Донецкого общества ранения получили женщины 74, 54 и 37 лет и 77-летний мужчина.

Вражеские силы атаковали БпЛА Новобаварский и Немышлянский районы Харькова.

В течение суток российская армия активно применяла разные виды вооружения: ракету "Искандер", управляемые авиабомбы, БпЛА типа "Герань-2" и "Молния", FPV-дроны, а также беспилотники неустановленного типа.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.

В частности:

В Богодуховском районе повреждены частные дома, электросети, АЗС, автомобили и хозяйственные постройки.

В Купянском районе – складское здание сельскохозяйственного предприятия.

В Изюмском районе складские помещения, технику и жилые дома.

В Харьковском районе – гражданские предприятия, многоквартирные и частные дома, транспорт и электросети.

В Чугуевском районе повреждено учебное заведение и АЗС.

Напомним, ночью 26 мая российские войска около десяти раз ударили по населенным пунктам трех районов Днепропетровской области. Повреждены предприятие, частные дома, хозяйственная постройка и авто. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.