На Харьковщине в результате обстрелов погибли 3 человека, 33 пострадали
В течение прошедших суток российским ударам подверглись город Харьков и 14 населенных пунктов области. В результате обстрелов погибли три человека, еще 33 – пострадали
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в городе Дергачи погибли два человека, ранения получили 20 мужчин и 4 женщины.
В поселке Белый Колодец Волчанской общины погиб 63-летний мужчина. В поселке Золочев пострадали женщины 73 и 39 лет.
В селе Новая Казачья Дергачевской общины ранены мужчины 44 и 32 лет.
В селе Клугино-Башкировка Чугуевской общины пострадал 54-летний мужчина.
В селе Андреевка Донецкого общества ранения получили женщины 74, 54 и 37 лет и 77-летний мужчина.
Вражеские силы атаковали БпЛА Новобаварский и Немышлянский районы Харькова.
В течение суток российская армия активно применяла разные виды вооружения: ракету "Искандер", управляемые авиабомбы, БпЛА типа "Герань-2" и "Молния", FPV-дроны, а также беспилотники неустановленного типа.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в нескольких районах области.
В частности:
- В Богодуховском районе повреждены частные дома, электросети, АЗС, автомобили и хозяйственные постройки.
- В Купянском районе – складское здание сельскохозяйственного предприятия.
- В Изюмском районе складские помещения, технику и жилые дома.
- В Харьковском районе – гражданские предприятия, многоквартирные и частные дома, транспорт и электросети.
- В Чугуевском районе повреждено учебное заведение и АЗС.
Напомним, ночью 26 мая российские войска около десяти раз ударили по населенным пунктам трех районов Днепропетровской области. Повреждены предприятие, частные дома, хозяйственная постройка и авто. К счастью, в результате обстрелов никто не пострадал.