В ночь на 26 мая российские войска атаковали город Ромны Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Под прицелом оказались жилой сектор и объект инфраструктуры. В результате обстрела пострадали три человека.

Из-за вражеских попаданий возникли пожары. Спасателям приходилось временно приостанавливать работу и уходить в укрытие из-за угроз повторных атак. Все очаги горения полностью ликвидировали.

Напомним, в течение суток из-за российских обстрелов на Сумщине получили ранения семь человек, в том числе три женщины в возрасте 56, 59 и 84 года в городе Ромны.