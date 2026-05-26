В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в шести регионах временно остаются без электроснабжения

Об этом сообщает Минэнерго.

Речь идет о Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях.

"Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение всем абонентам. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что применение ограничений на электроэнергию 26 мая не прогнозируется.

Потребителей просят по возможности перенести активное энергопотребление на дневное время – с 10:00 до 16:00. В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, граждан просят экономно использовать электроэнергию. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Напомним, в ночь на 26 мая РФ атаковала Украину двумя "Искандерами" и 122 БПЛА. Зафиксировано попадание 9 беспилотников и ракет на 11 локациях.