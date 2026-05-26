Порывы ветра до 20 м/с: в Украине объявлен желтый уровень опасности

В Украине 26 мая синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

По данным синоптиков, днем в большинстве регионов страны кроме Закарпатья ожидаются порывы ветра скоростью 15-20 м/с.

Объявлен I уровень опасности – желтый.

Специалисты предупреждают, что подобные погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Напомним, в начале мая в столице официально началось метеорологическое лето. Метеорологическая весна, которая началась 23 февраля и длилась 70 дней, закончилась. Ее продолжительность совпала с климатической нормой.