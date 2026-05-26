На Харківщині внаслідок обстрілів загинули 3 людини, 33 постраждали

Протягом минулої доби російських ударів зазнали місто Харків та 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 33 – постраждали

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у місті Дергачі загинули двоє людей, поранення отримали 20 чоловіків і 4 жінки.

У селищі Білий Колодязь Вовчанської громади загинув 63-річний чоловік. У селищі Золочів постраждали жінки 73 і 39 років.

У селі Нова Козача Дергачівської громади поранені чоловіки 44 і 32 років.

У селі Клугино-Башкирівка Чугуївської громади постраждав 54-річний чоловік.

У селі Андріївка Донецької громади поранення отримали жінки 74, 54 і 37 років та 77-річний чоловік.

Ворожі сили атакували БпЛА Новобаварський і Немишлянський райони Харкова.

Протягом доби російська армія активно застосовувала різні види озброєння: ракету "Іскандер", керовані авіабомби, БпЛА типу "Герань-2" і "Молнія", FPV-дрони, а також безпілотники невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області.

Зокрема:

у Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, електромережі, АЗС, автомобілі та господарчі споруди.

У Куп’янському районі – складську будівлю сільськогосподарського підприємства.

В Ізюмському районі – складські приміщення, техніку та житлові будинки.

У Харківському районі – цивільні підприємства, багатоквартирний і приватні будинки, транспорт та електромережі.

У Чугуївському районі пошкоджено навчальний заклад та АЗС.

