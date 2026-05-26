08:38  26 травня
У Вінниці затримали 19-річну дівчину з пів кілограмом PVP-солей
01:35  26 травня
У Києві під час обстрілу постраждала квартира відомої акторки
00:55  26 травня
Дружина Віталія Козловського розповіла, як їхній маленький син відреагував на обстріл
UA | RU
UA | RU
26 травня 2026, 09:11

На Харківщині внаслідок обстрілів загинули 3 людини, 33 постраждали

26 травня 2026, 09:11
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російських ударів зазнали місто Харків та 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще 33 – постраждали

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у місті Дергачі загинули двоє людей, поранення отримали 20 чоловіків і 4 жінки.

У селищі Білий Колодязь Вовчанської громади загинув 63-річний чоловік. У селищі Золочів постраждали жінки 73 і 39 років.

У селі Нова Козача Дергачівської громади поранені чоловіки 44 і 32 років.

У селі Клугино-Башкирівка Чугуївської громади постраждав 54-річний чоловік.

У селі Андріївка Донецької громади поранення отримали жінки 74, 54 і 37 років та 77-річний чоловік.

Ворожі сили атакували БпЛА Новобаварський і Немишлянський райони Харкова.

Протягом доби російська армія активно застосовувала різні види озброєння: ракету "Іскандер", керовані авіабомби, БпЛА типу "Герань-2" і "Молнія", FPV-дрони, а також безпілотники невстановленого типу.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури в кількох районах області.

Зокрема:

  • у Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки, електромережі, АЗС, автомобілі та господарчі споруди.
  • У Куп’янському районі – складську будівлю сільськогосподарського підприємства.
  • В Ізюмському районі – складські приміщення, техніку та житлові будинки.
  • У Харківському районі – цивільні підприємства, багатоквартирний і приватні будинки, транспорт та електромережі.
  • У Чугуївському районі пошкоджено навчальний заклад та АЗС.

Нагадаємо, вночі 26 травня російські війська близько десяти разів ударили по населених пунктах трьох районів Дніпропетровської області. Пошкоджені підприємство, приватні будинки, господарська споруда та авто. На щастя, внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна російська армія обстріли пошкодження загиблі
На Херсонщині через російські удари отримали поранення 10 людей
26 травня 2026, 08:34
На Чернігівщині через падіння російського дрона спалахнула масштабна пожежа
26 травня 2026, 08:13
Російський удар по Полтавщині: з-під завалів будинку врятували жінку
26 травня 2026, 07:57
Всі новини »
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Чехія посилює правила для українських біженців: що зміниться
26 травня 2026, 10:57
На Рівненщині ліквідували пожежу на деревообробному підприємстві
26 травня 2026, 10:54
На Львівщині рятувальники допомогли дівчині, яка травмувалася на горі Парашка
26 травня 2026, 10:45
"Паперова армія": на Закарпатті та Львівщині у ТЦК фіктивно "мобілізували" сотні людей
26 травня 2026, 10:28
У Полтаві зафіксували смертельний випадок ботулізму
26 травня 2026, 10:26
Через обстріли шість областей частково залишаються без світла – Міненерго
26 травня 2026, 10:14
Мільйони в російських банках: розслідування про родину судді з Одеси
26 травня 2026, 10:07
У ДСНС показали наслідки чергової атаки на Сумщину: постраждали три людини
26 травня 2026, 09:57
У Києві повідомили про підозру військовому, який влаштував стрілянину в багатоповерхівці
26 травня 2026, 09:46
Паніка в Кремлі: що стоїть за новими заявами Росії
26 травня 2026, 09:45
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Всі блоги »