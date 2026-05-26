Миллионы в российских банках: расследование о семье судьи из Одессы

Дмитрий Тишко. Фото: Следствие.Инфо

Родители судьи Киевского районного суда Одессы Дмитрия Тишко хранят миллионные сбережения в российских банках, работающих на территории оккупированного Крыма и находящихся под международными санкциями

Об этом говорится в новом расследовании "Следствие.Инфо", передает RegioNews.

Журналисты, ссылаясь на российские базы данных, установили, что на счетах супругов Тишкив в разные годы хранились значительные суммы:

в 2021 году – 2,6 млн рублей,

в 2022-м – 7,3 млн рублей,

в 2023-м – 5,8 млн рублей,

в 2024-м – около 5 млн рублей.

По состоянию на начало 2025 года информация об этих сбережениях остается актуальной.

При этом журналисты отмечают, что официальные доходы родителей судьи не объясняют происхождение таких сумм. Отец судьи работал в коммунальном предприятии в Керчи, подконтрольном оккупационным властям, а мать является пенсионеркой, ранее работавшей дворником.

Сам судья Дмитрий Тишко в комментарии журналистам заявил, что его родители никогда не работали в оккупационных органах власти, однако отказался отвечать на вопросы по счетам в российских банках.

Также в расследовании отмечается, что Тишко недавно не прошел собеседование на должность судьи Одесского апелляционного суда – Высшая квалификационная комиссия судей признала его не подтвердившим способности осуществлять правосудие в апелляционной инстанции.

Журналисты напоминают, что судья уже фигурировал в резонансных делах, в частности, принимал решение о подозреваемом в госизмене, который впоследствии сбежал и присоединился к боевикам на оккупированных территориях.

Отдельно упоминается решение Тишка относительно имущества, связанного с российским генералом, которое сначала не было передано в управление АРМА, но впоследствии было передано после общественной огласки.

Также в материале говорится о возможных несоответствиях стоимости недвижимости, приобретенной семьей судьи, которую исследовал Общественный совет добродетели.

