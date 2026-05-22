22 мая 2026, 09:40

В Харькове мать избивала 6-летнего сына: ребенка изъяли из семьи

Фото: Национальная полиция
В Харькове полицейские совместно со Службой по делам детей изъяли малолетнего мальчика из опасной среды после обнаружения факта домашнего насилия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 21 мая правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили видео в одном из Telegram-каналов, на котором женщина применяет физическую силу к ребенку.

На записи зафиксировано, как 50-летняя мать в общественном месте несколько раз ударила своего шестилетнего сына, после чего ребенок плакал.

Во время проверки полицейские установили личность женщины и выяснили, что семья уже состояла на учете Службы по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах. Также мать ранее привлекалась к административной ответственности за домашнее насилие в отношении ребенка.

Инспекторы ювенальной превенции совместно со Службой по делам детей провели комиссионный выезд по месту жительства семьи. По результатам проверки был составлен акт оценки уровня безопасности ребенка, подтвердивший проживание мальчика в опасных условиях.

После этого было принято решение о временном изъятии ребенка.

В отношении матери полицейские составили административный протокол по ч. 2 ст. 173-2 КУоАП (домашнее насилие) и вынесли срочное запретительное предписание.

Напомним, в Полтаве правоохранители разоблачили родителей, которые на протяжении нескольких лет снимали порнографические материалы с участием своей маленькой дочери и совершали в отношении нее развратные действия.

