На Черниговщине мать торговала собственной малолетней дочерью

Фото: Национальная полиция

В Черниговской области правоохранители задержали 32-летнюю жительницу Корюковского района, которая подозревается в торговле собственной малолетней дочерью

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews .

Полицейские разоблачили преступную деятельность 32-летней жительницы Корюковского района, которая подозревается в торговле своей дочерью. Женщина была задержана и заключена под стражу, ей грозит до 15 лет заключения.

В ходе досудебного расследования оперативники уголовного блока и следователи следственного управления полиции Черниговщины под процессуальным руководством областной прокуратуры установили, что женщина из корыстных побуждений использовала для сексуальной эксплуатации одну из своих малолетних дочерей.

В настоящее время злоумышленница задержана в порядке ст. 615 УПК Украины заключена под стражу. Следователи полиции под процессуальным руководством прокуратуры сообщили ей о подозрении.

