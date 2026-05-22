В Киевской области бронирование от мобилизации продавали за 8 тысяч

Фото: Национальная полиция

В Киевской области разоблачили чиновника одного из банковских учреждений. Он организовал схему фиктивного трудоустройства военнообязанных для бронирования

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина организовал схему фиктивного трудоустройства военнообязанных мужчин к объектам критической инфраструктуры. Таким образом, мужчины могли получить бронирование, а впоследствии также пересечь государственную границу.

Организатор был задержан после получения 8 тысяч долларов. Теперь ему грозит до девяти лет заключения.

Напомним, ранее Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали в Закарпатье еще одну масштабную схему избегания мобилизации. Разоблачили руководителя общественного объединения и его сообщников.