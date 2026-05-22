У Харкові мати била 6-річного сина: дитину вилучили з родини

У Харкові поліцейські спільно зі Службою у справах дітей вилучили малолітнього хлопчика з небезпечного середовища після виявлення факту домашнього насильства

Зазначається, що 21 травня правоохоронці під час моніторингу соцмереж виявили відео в одному з Telegram-каналів, на якому жінка застосовує фізичну силу до дитини.

На записі зафіксовано, як 50-річна мати в громадському місці кілька разів вдарила свого шестирічного сина, після чого дитина плакала.

Під час перевірки поліцейські встановили особу жінки та з'ясували, що родина вже перебувала на обліку Служби у справах дітей як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Також мати раніше притягувалася до адміністративної відповідальності за домашнє насильство щодо дитини.

Інспектори ювенальної превенції спільно зі Службою у справах дітей провели комісійний виїзд за місцем проживання родини. За результатами перевірки було складено акт оцінки рівня безпеки дитини, який підтвердив проживання хлопчика у небезпечних умовах.

Після цього було ухвалено рішення про тимчасове вилучення дитини.

Щодо матері поліцейські склали адміністративний протокол за ч. 2 ст. 173-2 КУпАП (домашнє насильство) та винесли терміновий заборонний припис.

