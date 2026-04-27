Не работала, но получила 1,1 млн грн: в Киеве разоблачили фиктивное трудоустройство

Об этом сообщает столичная полиция.

Отмечается, что из-за этой схемы из государственного бюджета было незаконно выплачено более 1,1 миллиона гривен.

По данным следствия, схему растраты средств организовала должностное лицо института, привлекая к ней свою подругу.

Женщину формально трудоустроили на должности ведущего инженера, а затем главного специалиста сектора. В то же время она фактически не выполняла трудовые обязанности и не находилась на рабочем месте.

Несмотря на это, чиновник вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных часах, что становилось основанием для начисления заработной платы.

В результате, с октября 2018 по февраль 2025 года государство безосновательно выплатило фиктивной сотруднице более 1,1 млн грн.

