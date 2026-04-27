14:55  27 апреля
На Полтавщине с крыши предприятия упал человек
14:42  27 апреля
Во Львове побит температурный рекорд 1954 года: -5,3 °C
11:45  27 апреля
На Черниговщине будут судить семейного врача из-за смерти 12-летнего мальчика
UA | RU
UA | RU
27 апреля 2026, 13:56

Не работала, но получила 1,1 млн грн: в Киеве разоблачили фиктивное трудоустройство

27 апреля 2026, 13:56
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киеве правоохранители обнаружили случай фиктивного трудоустройства в Институте ветеринарной медицины НААН

Об этом сообщает столичная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за этой схемы из государственного бюджета было незаконно выплачено более 1,1 миллиона гривен.

По данным следствия, схему растраты средств организовала должностное лицо института, привлекая к ней свою подругу.

Женщину формально трудоустроили на должности ведущего инженера, а затем главного специалиста сектора. В то же время она фактически не выполняла трудовые обязанности и не находилась на рабочем месте.

Несмотря на это, чиновник вносила в табели учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных часах, что становилось основанием для начисления заработной платы.

В результате, с октября 2018 по февраль 2025 года государство безосновательно выплатило фиктивной сотруднице более 1,1 млн грн.

Напомним, в Днепропетровской области директор "обогатился" на "мертвых душах". Злоумышленники оформляли фиктивное трудоустройство. "Работники" действительно не работали, но на них поступали зарплаты. Ущерб оценивается более чем в 5,8 миллиона гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев бюджет трудоустройство должность зарплата НААН фиктивные документы
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Все публикации »
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Юрий Чевордов
Все блоги »