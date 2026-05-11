Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.

Основным стало Бердянское направление: ежедневно до 40 грузовиков с живой силой и БК направлялись в район Мелитополя, Токмака и Васильевки.

На Гуляйпольском отрезке враг продолжает укреплять оборону. Туда регулярно доставляют "лес" и инженерное оборудование для обустройства новых позиций.

Вторым по активности стало направление на Донецк из Бердянского направления. Живую силу враг перебрасывает для пополнения истощенных подразделений из Крыма, Херсона и лагерей в Приазовской части Запорожской области.

Также зафиксированы изменения в дислокации подразделений: оккупантов начали переводить из Мариуполя в приморские села. Вероятно, это связано с активной работой украинских разведывательных дронов.

Такие действия свидетельствуют о попытке врага одновременно усилить линию фронта на Запорожье и пополнить истощенные подразделения Донецкой области. Увеличение инженерного обеспечения возле Гуляйполя указывает на подготовку к длительной обороне и попытку стабилизировать позиции на случай изменения интенсивности боевых действий.

Напомним, в ночь на 7 мая Силы обороны провели комплексную операцию, поразив не только современный малый ракетный корабль в Дагестане, но и ряд командных пунктов и составов оккупантов на захваченных территориях.