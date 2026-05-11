09:47  11 мая
На Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево: оба погибли
08:16  11 мая
Киевлянка пыталась вывезти в Чехию открытки 1930-х годов с изображением Гитлера
07:24  11 мая
На Сумщине бывший военный бросил гранату возле кафе: пятеро пострадавших
UA | RU
UA | RU
11 мая 2026, 09:30

Россияне массово перебрасывают технику и живую силу на Запорожское направление

11 мая 2026, 09:30
Читайте також українською мовою
Фото: скриншот
Читайте також
українською мовою

В течение недели зафиксирован массовый переброс российских резервов

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает RegioNews.

Основным стало Бердянское направление: ежедневно до 40 грузовиков с живой силой и БК направлялись в район Мелитополя, Токмака и Васильевки.

На Гуляйпольском отрезке враг продолжает укреплять оборону. Туда регулярно доставляют "лес" и инженерное оборудование для обустройства новых позиций.

Вторым по активности стало направление на Донецк из Бердянского направления. Живую силу враг перебрасывает для пополнения истощенных подразделений из Крыма, Херсона и лагерей в Приазовской части Запорожской области.

Также зафиксированы изменения в дислокации подразделений: оккупантов начали переводить из Мариуполя в приморские села. Вероятно, это связано с активной работой украинских разведывательных дронов.

Такие действия свидетельствуют о попытке врага одновременно усилить линию фронта на Запорожье и пополнить истощенные подразделения Донецкой области. Увеличение инженерного обеспечения возле Гуляйполя указывает на подготовку к длительной обороне и попытку стабилизировать позиции на случай изменения интенсивности боевых действий.

Напомним, в ночь на 7 мая Силы обороны провели комплексную операцию, поразив не только современный малый ракетный корабль в Дагестане, но и ряд командных пунктов и составов оккупантов на захваченных территориях.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война оккупанты Донецкая область фронт Запорожское направление российская армия
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
Завербовали через TikTok: в Одессе мастер по ремонту техники корректировал удары по ПВО
11 мая 2026, 10:57
Хантавирус в Украине: в ЦОЗ объяснили, как избежать заражения
11 мая 2026, 10:52
Во Львовской области 17-летний мотоциклист упал в реку
11 мая 2026, 10:45
Из-за обстрелов пять областей частично остаются без света – Минэнерго
11 мая 2026, 10:28
Схема на 50 млн грн: в Запорожском вузе массово оформляли "аспирантов"
11 мая 2026, 10:12
Драка со стрельбой на Подоле в Киеве: двое участников конфликта получили подозрения
11 мая 2026, 09:59
Хантавирус на лайнере: одного украинца эвакуируют, четверо остаются
11 мая 2026, 09:48
На Волыни двое юношей на мотоцикле врезались в дерево: оба погибли
11 мая 2026, 09:47
Украинский дрон "Вампир" заставил окупантов бросить пленных и сбежать
11 мая 2026, 09:26
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Все публикации »
Остап Дроздов
Юрий Чевордов
Сергей Фурса
Все блоги »