08:33  13 травня
У Києві чоловік "підрізав" авто і пограбував військового – його судитимуть
08:21  13 травня
"Тепле місце" за $8 тисяч: на Хмельниччині продавали службу в тилу
07:46  13 травня
Сумщина під атакою: внаслідок удару дрона поранено 13-річну дитину
UA | RU
UA | RU
13 травня 2026, 08:55

На Харківщині за добу окупанти поранили п'ятьох мирних мешканців

13 травня 2026, 08:55
Читайте также на русском языке
Фото: Харківська ОВА
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 14 населених пунктах області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

У Шевченковому поранень зазнали 75-річна жінка та 57-річний чоловік. У с. Василенкове Шевченківської громади постраждали ще троє людей – чоловік 45 років і дві жінки 39 та 42 років.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в різних районах області.

У Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру та автомобіль.

У Богодухівському районі зафіксовано руйнування житлових будинків, господарчих споруд та енергомереж у кількох населених пунктах.

У Куп'янському районі пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, автомобілі, ферму та заклад освіти. У с. Василенкове також поранено 5 корів.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, у Чугуївському – два житлові будинки.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська завдали 1006 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів у поранення отримали троє людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область війна атака обстріли поранені цивільні
Російські обстріли на Донеччині: одна людина загинула, четверо – поранені
13 травня 2026, 08:27
РФ атакувала Одещину кількома хвилями дронів: пошкоджена промислова інфраструктура
13 травня 2026, 08:10
Обстріли Дніпропетровщини: пошкоджені десятки будинків, 8 загиблих та 11 поранених
13 травня 2026, 07:56
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Загибель дитини на Київщині: водію вантажівки повідомили про підозру
13 травня 2026, 09:58
У Полтаві після удару БпЛА насосні станції водоканалу перевели на генератори
13 травня 2026, 09:51
На Рівненщині вже тиждень шукають зниклого 15-річного хлопця
13 травня 2026, 09:47
Наслідки обстрілів Чернігівщини: під ударом будинки, школи та адмінбудівлі
13 травня 2026, 09:35
Ранкова атака на Херсон: четверо постраждалих, одна жінка у важкому стані
13 травня 2026, 09:26
Скільки людей потрібно фронту насправді: математика війни без ілюзій
13 травня 2026, 09:13
На Сумщині через ворожий удар виникла пожежа в гаражному кооперативі
13 травня 2026, 08:57
Сили ППО знешкодили 111 зі 139 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
13 травня 2026, 08:49
1,9 проміле за кермом: у Черкасах військовий влаштував смертельну ДТП
13 травня 2026, 08:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Валерій Пекар
Всі блоги »