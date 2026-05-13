На Харківщині за добу окупанти поранили п'ятьох мирних мешканців

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 14 населених пунктах області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 5 людей.

У Шевченковому поранень зазнали 75-річна жінка та 57-річний чоловік. У с. Василенкове Шевченківської громади постраждали ще троє людей – чоловік 45 років і дві жінки 39 та 42 років.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури в різних районах області.

У Харкові пошкоджено залізничну інфраструктуру та автомобіль.

У Богодухівському районі зафіксовано руйнування житлових будинків, господарчих споруд та енергомереж у кількох населених пунктах.

У Куп'янському районі пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, автомобілі, ферму та заклад освіти. У с. Василенкове також поранено 5 корів.

У Харківському районі пошкоджено приватний будинок, у Чугуївському – два житлові будинки.

