04 травня 2026, 12:44

Момент удару по Мерефі потрапив на відео: 5 загиблих, 19 постраждалих

Фото: Прокуратура України
Кількість жертв ракетної атаки на місто Мерефа Харківського району зросла до п'яти

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що серед загиблих – троє жінок та двоє чоловіків. Ще 19 людей отримали поранення, частина з них зазнала гострої реакції на стрес.

За даними слідства, 4 травня близько 09:35 Збройні Сили РФ завдали ракетного удару по населеному пункту. Зафіксовано влучання у дорожнє покриття. Момент атаки потрапив на відео, яке поширюється в мережі.

Унаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, магазини, приміщення СТО та транспортні засоби.

Попередньо встановлено, що російські війська застосували балістичну ракету типу "Іскандер".

На місці події працюють рятувальники, медики та правоохоронці, триває ліквідація наслідків удару.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по місту Мерефа на Харківщині вранці 4 травня. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих та 16 постраждалих.

