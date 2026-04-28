Атака на Киев: дрон влетел прямо в ЖК - распространяют видео удара

Фото: ГСЧС

Днем 28 апреля русская армия атаковала Киев дронами. Известно, что уже есть пострадавшие

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, в Шевченковском районе Киева упали обломки беспилотника. В результате на одной из улиц столкнулись автомобили. Предварительно есть один пострадавший.

Также в Шевченковском районе обломки упали на крышу недостроя. Там произошел пожар.

Позже стало известно, что медики госпитализировали пострадавшего в Шевченковском районе. Оказалось, что в результате падения беспилотника пешехода сбила машина. Еще одному пострадавшему в Соломенском районе медики оказали помощь на месте.

"Еще на одной локации - в Шевченковском районе - обнаружили обломки БпЛА на открытой территории" - сообщил мэр.

Местные жители публикуют видео с моментами ударов. На одном из кадров можно увидеть, как русский дрон летит прямо в жилой комплекс.

Напомним, в соцсетях киевляне публиковали фото российского дрона, застрявшего на дереве на территории кладбища.