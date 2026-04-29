08:03  29 апреля
Фейковые "свидания" и шантаж: в Сумах разоблачили колл-центр, обманывавший подростков и военных
08:21  29 апреля
Схема за $8 тысяч: в Николаевской области разоблачили должностных лиц ТЦК
01:35  29 апреля
Известную украинскую певицу пытались купить за 2 миллиона долларов
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2026, 07:06

Сумщина под ударом: ракета и дроны ударили по жилым домам, есть погибшая

Читайте також українською мовою
Фото: Сумская ОВА
Читайте також
українською мовою

В ночь на 29 апреля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки и общины ударными беспилотниками и ракетой

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, враг прицельно ударил по жилым домам, где проживали мирные жители. В результате обстрела в жилом секторе возникли масштабные пожары.

По предварительной информации, из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя женщина – жительница одного из поврежденных домов.

Еще два человека обратились за медицинской помощью. Остальных жителей удалось своевременно эвакуировать.

На месте работают соответствующие службы, ликвидируют последствия атаки и фиксируют разрушения.

Напомним, утром 28 апреля россияне атаковали город Конотоп Сумской области. В результате обстрела повреждена больница, был остановлен общественный транспорт.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар Сумская область ракета дома угарный газ российская армия погибшая дроны женщина
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
Все публикации »
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Николай Княжицкий
Все блоги »