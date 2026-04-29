В ночь на 29 апреля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки и общины ударными беспилотниками и ракетой

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает RegioNews.

По его словам, враг прицельно ударил по жилым домам, где проживали мирные жители. В результате обстрела в жилом секторе возникли масштабные пожары.

По предварительной информации, из-за отравления угарным газом погибла 60-летняя женщина – жительница одного из поврежденных домов.

Еще два человека обратились за медицинской помощью. Остальных жителей удалось своевременно эвакуировать.

На месте работают соответствующие службы, ликвидируют последствия атаки и фиксируют разрушения.

Напомним, утром 28 апреля россияне атаковали город Конотоп Сумской области. В результате обстрела повреждена больница, был остановлен общественный транспорт.