Последствия удара по Чугуеву: еще один пострадавший умер

В результате российского удара беспилотником по Чугуеву один из пострадавших умер в больнице

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки российского БПЛА 28 апреля.

Медики боролись за его жизнь, однако он скончался в медицинском заведении.

Напомним, около 09:10 российские войска нанесли удар беспилотником по Чугуеву. Дрон попал в землю вблизи жилой застройки, в результате чего были повреждены частные дома и автомобили.

Сначала сообщалось об одном погибшем – 70-летнем мужчине и одном раненом. Впоследствии стало известно, что пострадавший скончался.

Таким образом, количество жертв атаки выросло до двух.