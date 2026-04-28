28 апреля 2026, 11:42

Последствия удара по Чугуеву: еще один пострадавший умер

Фото: Прокуратура Украины
В результате российского удара беспилотником по Чугуеву один из пострадавших умер в больнице

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки российского БПЛА 28 апреля.

Медики боролись за его жизнь, однако он скончался в медицинском заведении.

Напомним, около 09:10 российские войска нанесли удар беспилотником по Чугуеву. Дрон попал в землю вблизи жилой застройки, в результате чего были повреждены частные дома и автомобили.

Сначала сообщалось об одном погибшем – 70-летнем мужчине и одном раненом. Впоследствии стало известно, что пострадавший скончался.

Таким образом, количество жертв атаки выросло до двух.

Враг снова атаковал объект инфраструктуры в Кривом Роге: что известно
28 апреля 2026, 10:58
Масштабные обесточивания на Сумщине: из-за ударов РФ и непогоды тысячи людей остались без света
28 апреля 2026, 09:23
Вражеские дроны атаковали Черниговщину: горели склады и дома
28 апреля 2026, 09:16
Все новости »
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
17 апреля 2026
"Удар возмездия". Почему российских "ястребов войны" возмущают обстрелы Украины
Российские войска бьют по украинским многоэтажкам, но российские шовинисты этому уже не радуются
Во Львове в парке нашли мёртвого младенца
28 апреля 2026, 16:39
29 эпизодов изнасилования: в Киевской области осудили дядю, который 3 года издевался над 8-летней племянницей
28 апреля 2026, 16:24
Депутатский бизнес на полигоне: в Ужгороде будут судить чиновника за дерибан доходов от вторсырья
28 апреля 2026, 16:05
Атака на Киев: дрон влетел прямо в ЖК - распространяют видео удара
28 апреля 2026, 15:55
В Хмельницкой области отчим изнасиловал 11-летнюю падчерицу, пока мать была в больнице
28 апреля 2026, 15:52
В Киеве российский дрон застрял над кладбищем (ФОТО)
28 апреля 2026, 15:35
В Киеве "генерал" требовал с военного 15 тысяч долларов
28 апреля 2026, 15:20
В Хмельницком произошла стрельба
28 апреля 2026, 15:12
Сельсовет в Черкасской области оставил советскую символику на Обелиске Славы
28 апреля 2026, 14:58
Пограничники показали, как уничтожили оккупанта, который прикинулся "водяным" (ВИДЕО)
28 апреля 2026, 14:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
