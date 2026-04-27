В Харькове 26 апреля около 21:10 на станции метро «Исторический музей» 20-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел вверх предварительно со стартового пистолета

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал, а мужчину доставили в комнату полиции и опросили.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что в Днепре ищут злоумышленников, устроивших стрельбу. Это произошло прямо у отдела полиции.