Фото: Скриншот из видео

Россияне пытались прорваться со стороны Бахмутской трассы, используя три автомобиля, заполненных пехотой.

Об этом сообщила 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода, передает RegioNews.

Колонну оперативно обнаружила разведка, после чего по ней начали работать дроны.

"Смежники 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского, удерживающие это направление, первыми вступили в бой и остановили продвижение противника. В то же время, они пригласили поддержку операторов беспилотников", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к отражению атаки присоединились бойцы батальона беспилотных систем "Вспышка" 28-й отдельной механизированной бригады и подразделение Kurt&Company. В считанные минуты украинские дроны начали поражать транспорт и пехоту, которая пыталась рассредоточиться после высадки.

В результате штурм был сорван. Украинские военные отмечают, что успех стал возможным благодаря координации между подразделениями и быстрому привлечению беспилотных систем.

