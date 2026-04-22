22 квітня 2026, 20:48

Масштабний збут наркотиків у Харкові: поліцейські ліквідували підпільний бізнес

Фото: поліція Харківської області
У квітні правоохоронці Харкова провели масштабну спецоперацію з викриття незаконної діяльності мережі магазинів «U-420». 

Про це повідомила поліція Харковської області, передає RegioNews.

Загальна вартість вилученої, в ході санкціонованих обшуків, продукції становить понад 7,4 мільйона гривень.

Було проведено 12 санкціонованих обшуків у торгових закладах, розташованих на території міста Харкова.

Поліцейські встановили, що під виглядом легальних товарів у магазинах здійснювався збут продукції, яка містить наркотичні засоби та психотропні речовини.

Заборонені речовини реалізовувалися у складі солодощів, біологічних добавок, електронних сигарет та інших товарів без будь-яких обмежень для покупців.

"Під час обшуків правоохоронці вилучили значні обсяги незаконної продукції, зокрема: понад 6,6 тисячі так званих "джоінтів" із речовиною рослинного походження; більше 2,5 тисяч зіп-пакетів із гашишем; ємності з грибами та рідинами для курильних пристроїв; електронні сигарети, картриджі та супутню продукцію; тисячі одиниць солодощів і напоїв із вмістом заборонених речовин; капсули та пігулки з вмістом CBD”, - повідомили у поліції.

Крім того, поліцейські вилучили грошові кошти у сумі понад 142 тисячі гривень, отримані від реалізації продукції.

Слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Вилучену продукцію направили на експертизу.

Раніше у соцмережах з'явилася інформація про обшуки магазинів U420 в трьох містах.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info, у межах розслідування з'ясували, що масштабна мережа магазинів U420 продає психотропні речовини під виглядом сувенірної продукції.

Нині мережа активно розвивається в Україні та рекламується через блогерів. Перші магазини U420 відкрилися у Києві навесні 2025 року, а нині мережа налічує близько 30 точок у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Основну аудиторію, за спостереженнями журналістів, складає молодь, зокрема підлітки.

Згодом у різних містах України зафіксували хвилю нападів на магазини мережі U420, де під виглядом сувенірної продукції продають психотропні речовини

Читайте також: Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні

