Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1330 российских захватчиков, 8 танков танк и пять бронемашин, а также 85 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 374 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 08.06.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 6 июня украинские беспилотники прошли около 1000 километров и достигли района города Санкт-Петербург в РФ, где были поражены объекты, в том числе арсеналы Военно-морского флота РФ и база в Кронштадте.