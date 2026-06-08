Украинские бойцы ликвидировали за сутки более 1300 оккупантов и 85 артсистем врага
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1330 российских захватчиков, 8 танков танк и пять бронемашин, а также 85 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 374 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 08.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, в ночь на 6 июня украинские беспилотники прошли около 1000 километров и достигли района города Санкт-Петербург в РФ, где были поражены объекты, в том числе арсеналы Военно-морского флота РФ и база в Кронштадте.
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
100 тысяч долларов за убийство: в Украине сорвали покушение на представителя ГУР
08 июня 2026, 09:59Смертельное ДТП на Волыни: отбойник насквозь проткнул авто, за рулем была 16-летняя девушка
08 июня 2026, 09:57В Конотопе в результате атаки дронов РФ погибла пожилая женщина
08 июня 2026, 09:52Обстрелы Черниговской области: повреждены агрофирмы и дома, есть пострадавшие
08 июня 2026, 09:45Смерти в ТЦК и СП: Лубинец заявил о по меньшей мере 4 случаях
08 июня 2026, 09:37Последствия ударов по Сумщине: повреждены дома и энергообъекты, 10 раненых
08 июня 2026, 09:26Столкновение авто в Киеве: одна женщина погибла, еще одна травмирована
08 июня 2026, 09:13РФ ночью запустила по Украине 155 беспилотников: есть попадания на 17 локациях
08 июня 2026, 08:58Харьков и 13 населенных пунктов под огнем: есть пострадавшие и разрушения
08 июня 2026, 08:51Враг ударил по энергетической инфраструктуре на юге Одесской области
08 июня 2026, 08:47
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все блоги »