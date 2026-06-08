Фото: ОВА

За сутки российские захватчики нанесли 949 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

В результате вражеских атак по Запорожью и Запорожскому району погибли пять человек, еще 14 получили ранения разной степени тяжести.

32 авиаудара враг нанес по более чем 20 населенным пунктам, среди которых Орехов, Кушугум, Малая Токмачка и Новоалександровка.

695 атак беспилотниками (преимущественно FPV) зафиксировано в Запорожье, Степногорске, Гуляйполе, Преображенце и других громадах области.

1 обстрел из РСЗО пришелся по Доброполью.

221 артиллерийский удар оккупанты нанесли по прифронтовым селам и городам, в частности по Зализничному, Новоданиловке и Приморскому.

От местных жителей поступило 86 сообщений о разрушении и повреждении жилых домов, объектов инфраструктуры и частных автомобилей.

Напомним, российские войска 7 июня атаковали КАБами поселок Балабино Запорожского района. Из-за атаки пять человек получили ранения, двое – погибли.