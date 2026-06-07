Обстрел Херсона: вражеский дрон атаковал АЗС, ранен работник
В Херсоне утром 7 июня вражеский дрон попал в АЗС на выезде из города, пострадал работник заправки
Об этом сообщает Херсонская МВА, передает RegioNews .
"Около 07:00 оккупанты ударили по автозаправочной станции на выезде из города. В этот момент 44-летний мужчина находился на рабочем месте", - говорится в сообщении.
В МВА добавили, что раненый госпитализирован. У мужчины взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма.
Напомним, что российские военные 5 июня ударили по автозаправочной станции в Запорожье, получили ранения два человека.
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
Атака на ядерный объект в Чернобыле: СБУ открыла дело по факту военного преступления
07 июня 2026, 17:46Лубинец провел первые переговоры с новой российской омбудсменкой по поводу пленных
07 июня 2026, 16:48Враг дважды атаковал шахту на Днепропетровщине: пострадал работник предприятия
07 июня 2026, 16:17В Запорожье вражеский дрон попал в электровоз
07 июня 2026, 15:45В результате ночной атаки на Черноморск поврежден Спасо-Преображенский храм
07 июня 2026, 15:0427 обстрелов в сутки: враг атаковал Донбасс, есть погибшие и раненые
07 июня 2026, 14:49Глава МАГАТЭ прокомментировал российскую атаку на хранилище ядерных отходов
07 июня 2026, 14:03Силы беспилотных систем ВСУ нанесли удары по 26 объектам врага
07 июня 2026, 13:50На Черниговщине враг атаковал АЗС и агропредприятия, есть раненая
07 июня 2026, 13:09
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все блоги »