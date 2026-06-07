Обстрел Херсона: вражеский дрон атаковал АЗС, ранен работник

Фото иллюстративное: ГСЧС

В Херсоне утром 7 июня вражеский дрон попал в АЗС на выезде из города, пострадал работник заправки

Об этом сообщает Херсонская МВА, передает RegioNews .

"Около 07:00 оккупанты ударили по автозаправочной станции на выезде из города. В этот момент 44-летний мужчина находился на рабочем месте", - говорится в сообщении.

В МВА добавили, что раненый госпитализирован. У мужчины взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и акубаротравма.

Напомним, что российские военные 5 июня ударили по автозаправочной станции в Запорожье, получили ранения два человека.