Лубинец провел первые переговоры с новой российской омбудсменкой по поводу пленных

Фото: Дмитрий Лубинец/телеграмм

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил новой российской уполномоченной по правам человека Яне Лантратовой привлечь Международный комитет Красного Креста (МККК) и омбудсменов иностранных стран к посещению мест содержания украинских пленных

Об этом сообщил Лубинец, передает RegioNews .

Он отметил, что это была первая встреча с новой российской уполномоченной, и уточнил, что переговоры продолжались более трех часов.

"Мы договорились, что мы начинаем с чистого листа", - сказал Лубинец.

Дмитрий Лубинец рассказал, что украинская сторона предложила допустить представителей МККК к украинским военнопленным, а также начать мониторинг с участием омбудсменов иностранных стран. Он отметил, что уже есть перечень иностранных коллег, которые готовы присоединиться к такой инициативе.

Кроме того, во время встречи Лубинец передал представителям РФ перечень исправительных колоний и следственных изоляторов, где украинские военнопленные содержатся в самых плохих условиях.

Он также сообщил о достижении договоренности по прямому обмену официальными справками между соответствующими институтами двух стран.

По словам Лубинца, это позволит упростить решение ряда гражданско-правовых вопросов для украинцев. В частности, речь идет о получении документов из российских архивов, необходимых для подтверждения трудового стажа, оформления пенсий и других социальных выплат.

Он отметил, что из-за разрыва дипломатических отношений между Украиной и россией подобные процедуры были существенно усложнены.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что 5 июня, в день очередного обмена военнопленными между Украиной и РФ, состоялась его первая рабочая встреча с новой омбудсменкой России Яной Лантратовой.