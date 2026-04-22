На Харківщині через обстріли загинула людина, 20 постраждали

Протягом минулої доби окупанти атакували Харків та 22 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 20 – постраждали

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Золочеві поранено чоловіка і жінку. У Губарівці постраждали двоє чоловіків. У Богодухові поранено дев'ятьох людей різного віку.

У Лозовій травмовано двох жінок. У Семеному Яру поранено п'ятеро людей, серед них двоє 2-річних дівчаток. У Черкаських Тишках загинув чоловік і ще один отримав поранення.

Російські війська атакували БпЛА Шевченківський, Слобідський та Київський райони Харкова.

За даними місцевої влади, ворог активно застосовував різні види озброєння: 2 керовані авіабомби, 4 БпЛА типу "Герань-2", 30 БпЛА типу "Молнія", 3 FPV-дрони та 58 безпілотників невстановленого типу.

Унаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури у Харкові та області: адміністративні будівлі, приватні будинки, магазини, АЗС, підприємства, транспорт та комунікації в різних районах, зокрема в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів та відновлювальні роботи на місцях влучань.

