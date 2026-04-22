22 квітня 2026, 08:58

На Харківщині через обстріли загинула людина, 20 постраждали

Фото: Харківська ОВА
Протягом минулої доби окупанти атакували Харків та 22 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 20 – постраждали

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, у Золочеві поранено чоловіка і жінку. У Губарівці постраждали двоє чоловіків. У Богодухові поранено дев'ятьох людей різного віку.

У Лозовій травмовано двох жінок. У Семеному Яру поранено п'ятеро людей, серед них двоє 2-річних дівчаток. У Черкаських Тишках загинув чоловік і ще один отримав поранення.

Російські війська атакували БпЛА Шевченківський, Слобідський та Київський райони Харкова.

За даними місцевої влади, ворог активно застосовував різні види озброєння: 2 керовані авіабомби, 4 БпЛА типу "Герань-2", 30 БпЛА типу "Молнія", 3 FPV-дрони та 58 безпілотників невстановленого типу.

Унаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури у Харкові та області: адміністративні будівлі, приватні будинки, магазини, АЗС, підприємства, транспорт та комунікації в різних районах, зокрема в Богодухівському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів та відновлювальні роботи на місцях влучань.

Нагадаємо, у Сумській області внаслідок масованих російських атак постраждали 33 людини. Упродовж доби під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів області. Російські війська застосовували керовані авіабомби (КАБи), ударні БпЛА, FPV-дрони, артилерію та міномети.

Харківська область атака війна російська армія загиблий цивільні постраждалі
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
